Chi sono l’ex marito di Geppi Cucciari Luca Bonaccorsi e il nuovo compagno Marco dopo un divorzio burrascoso

Geppi Cucciari sembra finalmente aver ritrovato la serenità. L’attrice e comica sarda, con la sua proverbiale ironia, ha parlato apertamente del suo percorso emotivo, spiegando quanto sia stato complicato rimettersi in gioco in amore. Dopo anni di solitudine, insomma, Geppi ora è tranquilla, accanto a un uomo che le ha restituito il sorriso: il suo nuovo compagno Marco. Proprio nella sua terra, Geppi Cucciari ha trovato l’amore dopo un matrimonio durato dal 2012 al 2016. Oggi al fianco della conduttrice di Splendida Cornice , Marco Micheletti, fotografato per la prima volta con la conduttrice nell’ottobre 2023 a Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

