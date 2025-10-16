Chi sono i figli di Aldo Cazzullo Francesco e Rossana e cosa fanno nella vita? Abbiamo scritto un libro insieme

Francesco e Rossana, figli del celebre giornalista Aldo Cazzullo e Monica Maletto, hanno collaborato con il padre alla scrittura del libro Metti via quel cellulare: Un papà. Due figli. Una rivoluzione, pubblicato nel 2017 da Mondadori. Dopo aver collaborato con lui nel 2017 , i due fratelli hanno scritto un altro libro insieme Very italiani. Breve storia d'Italia attraverso 50 grandi persone che l'hanno resa unica, un viaggio nell'identità italiana, attraverso cinquanta ritratti di grandi donne e grandi uomini: da Dante Alighieri a Francesco Totti, da Santa Chiara a Dario Argento, passando per Caravaggio, Elsa Morante, Samantha Cristoforetti, Artemisia Gentileschi e Bebe Vio.

