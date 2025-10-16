chi sono francesco garino e zachary lyons nella lista di tether per la candidatura al cda della juve tutti i dettagli

Chi sono Francesco Garino e Zachary Lyons, inserita nella lista nei candidati del CdA della Juve da parte di Tether. Tutti i dettagli. La sfida per il futuro della Juventus si gioca anche fuori dal campo. In vista della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, non solo l’azionista di maggioranza Exor, ma anche il secondo socio del club, Tether, ha presentato la propria lista di candidati. Una mossa che testimonia la volontà del colosso delle stablecoin di avere un ruolo sempre più attivo nella governance bianconera. I nomi proposti sono due profili di altissimo spessore, ma provenienti da mondi molto diversi: Francesco Garino e Zachary Lyons. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

