Chi merita davvero l' Ambrogino L' editoriale di Cerno
Se ci mancava la prova regina a dimostrare che la Flotilla dei ProPal non aveva nulla a che fare con gli aiuti ai bambini di Gaza ma era solo un'operazione di propaganda politica della sinistra rimasta spiazzata dalla firma della tregua a Sharm el Sheikh resa possibile dalla storica mediazione di Donald Trump è arrivata dal solito sindaco di Milano Beppe Sala. Il quale, non sapendo più come finire in prima pagina, s'è inventato di consegnare l'Ambrogino d'oro, il prestigioso premio che la città di Milano conferisce ai concittadini illustri, ai marinaretti pro Hamas. E per fortuna qualche milanese illustre davvero s'è incazzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
