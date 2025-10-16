Una nuova puntata di Chi l’ha visto? ha tenuto incollati i telespettatori al piccolo schermo. Come preannunciato dalle anticipazioni, Federica Sciarelli è tornata sul caso di Manuela Murgia, riaperto per indagare l’ex fidanzato della 16enne, trovata senza vita nel febbraio 1995. Documenti e testimonianze inedite, l’intervento delle sorelle in studio e il dolore che non si è mai affievolito, in attesa di conoscere finalmente la verità. Questo e non solo nella puntata andata in onda mercoledì 15 ottobre. Verità per Manuela Murgia, ancora troppi dubbi. Le prime indagini sulla morte di Manuela Murgia, trovata riversa in un canyon nella necropoli di Tuvixeddu (Cagliari) non sono riuscite a far chiarezza su questa tragica morte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: verità per Manuela Murgia, parla l’ex indagato per omicidio