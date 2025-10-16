Chi ha incastrato Landini Salis insiste e Trump | quindi oggi…
- Difficile dire se la telefonata tra Trump e Putin porterà davvero alla pace in Ucraina. Evidentemente lì, rispetto alla Striscia di Gaza, c’è un problema di fondo che impedisce di raggiungere rapidamente l’accordo: nessuno dei due è alle corde come era Hamas. E quando due belligeranti credono ancora di poter vincere, sedersi ad un tavolo è davvero davvero complicato. - Per darvi un’idea, eccovi la dichiarazione di Trump sulla giustizia sommaria che i jihadisti stanno portando avanti nella Striscia: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non era prevista dall'accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Mezzo dei rifiuti si schianta contro il guard rail in #ValleVigezzo: il conducente riporta #traumi e #ferite e resta #incastrato, lo liberano i vigili del fuoco. Poi il trasporto in ospedale con l'elicottero - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero! Ma Landini non è Ejzenštejn, vuole il posto di Schlein: ma deve superare un mare di Salis - Ditemi voi che cosa c’entra uno sciopero (che lunedì bloccherà l’Italia) con le vicissitudini e le atroci sofferenze della gente di Gaza. blitzquotidiano.it scrive