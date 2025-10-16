Chi era Monica Ducoli la professoressa morta dopo tre settimane di coma | era caduta in montagna

Monica Ducoli, professoressa del liceo Golgi di Breno, è deceduta oggi, giovedì 16 ottobre, dopo quasi un mese di ricovero all'ospedale Civile di Brescia. La donna era caduta in montagna lo scorso 20 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

