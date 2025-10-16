Chi era davvero Pamela Genini e le parole del fratello Nicola | Non mi ha mai parlato di Gianluca Soncin

Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, parlano il fratello e il compagno della 29enne: "Del suo nuovo fidanzato non sapevamo nulla". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chi era davvero Pamela Genini e le parole del fratello Nicola: "Non mi ha mai parlato di Gianluca Soncin"

Pamela Genini, così è stata uccisa da Gianluca Soncin: 24 coltellate, le urla, l'ultimo inganno e la fuga nel terrazzo. «Se mi lasci ti ammazzo te e tua madre» - Gianluca Soncin ha fatto irruzione a casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa, mentre ... leggo.it scrive

Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Si legge su tpi.it

Cosa sappiamo sull’omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin ... Scrive fanpage.it