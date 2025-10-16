Chi era Davide Fadenti il maresciallo dei carabinieri di Pavia morto schiacciato dalla portiera del suo furgone
Davide Fadenti è morto nel tardo pomeriggio del 15 ottobre a Cremosano (Cremona). Il 52enne, maresciallo maggiore dei carabinieri di Pavia, è rimasto schiacciato dalla portiera del suo furgone dopo aver urtato un palo della luce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stava portando a spasso i cani, come tante altre volte. Sembrava una serata normale quella di mercoledì 15 ottobre per Davide Fadenti, 52 anni. Verso le 19 ha parcheggiato il suo furgone a Cremosano, vicino a Crema, in una zona tranquilla presso il cimitero - facebook.com Vai su Facebook
