Chi è Toni Belloni, il manager italiano pronto ad entrare nel CdA della Juventus. La storia e il suo identikit, tutto quello che c’è da sapere. Un colpo da top club, non per il campo ma per la stanza dei bottoni. La Juventus si prepara a rinnovare il suo Consiglio di Amministrazione e, dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Exor, spunta un nome di caratura mondiale: Antonio (Toni) Belloni, per oltre vent’anni considerato il numero due del colosso del lusso LVMH. QUI: SCANAVINO LASCIA LA JUVE, IL COMUNICATO LEGGI ANCHE: Juventus, i conti di nuovo sotto la lente della UEFA: aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Toni Belloni, il manager italiano in lista per il CdA della Juventus. La storia e il suo identikit

