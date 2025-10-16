Chi è Sonia Peana la moglie di Paolo Fresu | Stare con lui ha pro e contro
Sonia Peana è la moglie di Paolo Fresu uno dei più famosi trombettisti del panorama italiano. Sonia proprio come il marito è una grande musicista e ha origini sarde. Ha cominciato a studiare il violino fin da bambina, si è diplomata presso il conservatorio di Pescara, ha frequentato il DAMS presso l’Università di Bologna e negli anni ’90 ha fondato il quartetto Alborada con cui ha fatto molte collaborazioni importanti. Una delle passioni più grandi di Sonia però è quella di svolgere un’attività didattica per i bambini, passione che a volte ha anche condiviso con Paolo Fresu. La storia d’amore tra i due musicisti sardi è nata fuori dalla Sardegna ma poi i due hanno deciso di convolare a nozze nella loro terra, precisamente a Berchidda nel 2003. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Sabato 27 settembre 2025 torniamo nello splendido Teatro Comunale di Gonzaga, un gioiellino sospeso tra la provincia di Mantova e quella di Modena. Lo facciamo con Omar Sosa e Sonia Peana ma sopratutto per una causa importantissima.
