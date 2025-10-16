Chi è Renad Attallah la chef bambina di Gaza | postava ricette virali con gli aiuti alimentari durante la guerra

Renad Attallah è la bambina di 11 anni diventata famosa per le sue ricette pubblicate dal tetto della sua abitazione, al centro della Striscia di Gaza. Il suo account ha raggiunto più di un milione di follower su Instagram, ed è per questo che è diventata ambasciatrice della Human Concern International. Ora vive in Olanda con la sorella maggiore Nourhan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

