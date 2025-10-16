Chi è Renad Attallah la chef bambina di Gaza | la sua storia

16 ott 2025

Si chiama Renad Attallah, la bambina di 11 anni che è diventata famosa sui social con l’account RenadfromGaza, in cui ha iniziato a pubblicare le ricette preparate dalla Striscia di Gaza, con gli aiuti umanitari. Oggi, insieme a sua sorella, vive in Olanda, mentre il resto della sua famiglia è rimasto a Deir al-Balah, al centro della Striscia. Il primo post risale al 30 marzo 2024, Renad aveva appena compiuto 10 anni e sua sorella maggiore, Nourhan, le aveva aperto da poco un profilo Instagram perché potesse passare più velocemente il tempo senza scuola, con i bombardamenti che intanto distruggevano la Striscia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

