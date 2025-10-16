Chi è Renad Attallah la chef bambina di Gaza | la sua storia
Si chiama Renad Attallah, la bambina di 11 anni che è diventata famosa sui social con l’account RenadfromGaza, in cui ha iniziato a pubblicare le ricette preparate dalla Striscia di Gaza, con gli aiuti umanitari. Oggi, insieme a sua sorella, vive in Olanda, mentre il resto della sua famiglia è rimasto a Deir al-Balah, al centro della Striscia. Il primo post risale al 30 marzo 2024, Renad aveva appena compiuto 10 anni e sua sorella maggiore, Nourhan, le aveva aperto da poco un profilo Instagram perché potesse passare più velocemente il tempo senza scuola, con i bombardamenti che intanto distruggevano la Striscia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Il suo account ha raggiunto più di un milione di follower su Instagram, ed è per questo che è diventata ambasciatrice della Human Concern International. Ora vive in Olanda con la sorella maggiore Nourhan. Chi è Renad Attallah è la bambina di 11 anni divent - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Renad Attallah, la chef bambina di Gaza: postava ricette virali con gli aiuti alimentari durante la guerra - Renad Attallah è la bambina di 11 anni diventata famosa per le sue ricette pubblicate dal tetto della sua abitazione, al centro della Striscia di Gaza ... fanpage.it scrive
Renad Attallah: «Sono uscita da Gaza ma la mia famiglia è ancora là. Quando sento gli aerei volare di notte, la mia mente torna a casa» - La piccola chef delle ricette «allo stile di Gaza» con gli ingredienti che riusciva a reperire sotto i bombardamenti israeliani è arrivata in Olanda con la sorella maggiore Nourhan e il fratello gemel ... Da vanityfair.it
Storia di Renad, la piccola chef di Gaza: "Non sono una sopravvissuta finché la mia famiglia resta indietro" - La storia della bambina con un milione di follower che ha lasciato l'inferno della Striscia ma non riesce a sentirsi al sicuro ... Come scrive gamberorosso.it