Chi è questa? La bellissima vip si mostra in pubblico ma nessuno la riconosce
Nel mondo delle celebrità, il silenzio fa rumore. Quando una star sceglie di tenersi lontana dai riflettori, soprattutto nel vortice costante dei social e del gossip, ogni ritorno in pubblico diventa un evento capace di catalizzare l’attenzione — e spesso, anche le critiche. L’industria dell’intrattenimento è implacabile: basta una foto, un’apparizione o una sfilata per scatenare ondate di commenti sull’aspetto fisico, il look, o semplicemente sul tempo che passa. E questo è esattamente ciò che è successo durante l’attesissimo Victoria’s Secret Fashion Show 2025, tenutosi mercoledì, quando una delle modelle più iconiche del marchio è tornata a calcare la passerella. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
