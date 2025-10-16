Chi è Pietro Valsecchi produttore di film e serie TV di grande successo
Classe 1953, Pietro Valsecchi è uno dei nomi più influenti e di successo nel panorama audiovisivo italiano. La sua è una carriera che fonde impegno civile e sensibilità artistica, con un approccio al cinema e alle fiction davvero unico. Dopo aver frequentato il DAMS di Bologna e aver mosso i primi passi come attore a Roma, Valsecchi ha rapidamente abbandonato la recitazione per dedicarsi alla produzione cinematografica e televisiva, regalando al pubblico film e serie TV indimenticabili come Ultimo, Distretto di Polizia e RIS – Delitti Imperfetti. Il colosso Taodue Film. Il 1991 è stato un anno cruciale per Pietro Valsecchi, con la fondazione della casa di produzione Taodue Film a Roma, insieme alla compagna Camilla Nesbitt. 🔗 Leggi su Dilei.it
