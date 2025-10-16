Chi è Philipp Navratil il nuovo ad di Nestlé che dell’azienda conosce ogni angolo Basso profilo ma mano ferma
Zurigo, 16 ottobre 2025 – Il buongiorno si vede dal mattino. E quello di Philipp Navratil, nuovo amministratore delegato di Nestlé, non è certo stato un inizio soft. Con un annuncio che ha fatto rapidamente il giro delle Borse europee e scosso gli ambienti sindacali, il Ceo subentrato dopo il licenziamento di Laurent Freixe ha comunicato un piano di ristrutturazione che prevede 16mila esuberi su scala globale entro il 2027 — circa il 6% della forza lavoro complessiva del colosso alimentare svizzero. Una partenza con il piede pesante per un manager che, in realtà, è ben conosciuto ai vertici dell’azienda e che di Nestlé conosce ogni angolo, dalle filiali dell’America Latina alle boardroom di Vevey. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
