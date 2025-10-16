Chi è Nicola Femia il re delle slot con un impero da 45 milioni confiscato in via definitiva
Una Lamborghini Murciélago da 300mila euro, una Mercedes Sls, una villa di tredici vani con piscina a Conselice, conti correnti, terreni, società, e quote d’impresa sparse tra Bologna, Ravenna e Cosenza.Un patrimonio enorme, pari a 45 milioni di euro, è stato confiscato ora in via definitiva a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
