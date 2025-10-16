Chi è Michele Pirro il pilota ombra della Ducati che prenderà il posto di Marc Marquez in MotoGP

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Michele Pirro a prendere il posto dell'infortunato Marc Marquez. Il tester italiano è in Ducati dal 2013 e prenderà parte al prossimo Gran Premio di Phillip Island in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

