Chi è Michele Pirro il pilota ombra della Ducati che prenderà il posto di Marc Marquez in MotoGP
Sarà Michele Pirro a prendere il posto dell'infortunato Marc Marquez. Il tester italiano è in Ducati dal 2013 e prenderà parte al prossimo Gran Premio di Phillip Island in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Determinazione e concentrazione per il #DucatiLenovoTeam nel weekend dell’#AustralianGP! In assenza di @marcmarquez93, sarà Michele Pirro a scendere in pista al fianco di @PeccoBagnaia per una nuova sfida ad alta velocità. #ForzaDucati! #LaF - X Vai su X
Ducati apre un nuovo capitolo nel proprio impegno verso i giovani talenti del motociclismo con la nascita della V2 Future Champ Ducati Academy, un’iniziativa firmata in collaborazione con Michele Pirro e Garage 51. Il progetto, che prenderà il via nel 2026, m - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Michele Pirro, il pilota ombra della Ducati che prenderà il posto di Marc Marquez in MotoGP - Il tester italiano è in Ducati dal 2013 e prenderà parte al prossimo Gran Premio di Phillip Island in Australia. Riporta fanpage.it
MotoGP 2025. GP dell'Australia. Michele Pirro, il sostituto di Marquez: "Proveremo ad aiutare Pecco Bagnaia" - A l posto di Marc Marquez ( infortunato e fresco di operazione alla spalla) per il GP dell'Australia c'è Michele Pirro. Scrive moto.it
Michele Pirro, il signor Wolf della Ducati: chi è la riserva di lusso che sostituirà Marquez - Tutto quello che c'è da sapere su Michele Pirro il pilota collaudatore e riserva di lusso della Ducati: vita privata, la carriera, le vittorie, il matrimonio ... Secondo sport.virgilio.it