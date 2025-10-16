Chi è Mattia Piccoli che a 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato | la sua storia ha ispirato il film Per Te

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Piccoli ha cominciato a soffrire di Alzheimer precoce a soli 43 anni. Presto suo figlio è diventato un giovanissimo caregiver, per stargli vicino e sollevare la mamma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

chi 232 mattia piccoli che a 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato la sua storia ha ispirato il film per te

© Vanityfair.it - Chi è Mattia Piccoli, che a 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato: la sua storia ha ispirato il film Per Te

Leggi anche questi approfondimenti

232 mattia piccoli 11Mattia Piccoli: «Mi prendo cura di mio padre, malato di Alzheimer da quando aveva 43 anni. Gli amici? Spesso sono stato preso in giro» - Il figlio Mattia, a 12 anni, &#232; stato nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella per come si è preso cura del genitore. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Mattia Piccoli 11