Chi è Mattia Piccoli che a 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato | la sua storia ha ispirato il film Per Te
Paolo Piccoli ha cominciato a soffrire di Alzheimer precoce a soli 43 anni. Presto suo figlio è diventato un giovanissimo caregiver, per stargli vicino e sollevare la mamma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Nel 2021 l'undicenne Mattia Piccoli viene nominato Alfiere della Repubblica per "l'amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre". Una storia che celebra la potenza dell'amore oltre il tempo e la memoria. da venerdì 17 ottobr
Il figlio Mattia, a 12 anni, è stato nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella per come si è preso cura del genitore.