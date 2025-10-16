Chi è l’unico figlio biologico di Woody Allen Ronan Farrow e chi sono gli altri figli adottivi

W oody Allen ha un figlio biologico, Ronan Farrow, nato nel 1987 dall’attrice Mia Farrow. Allen ha anche adottato altri figli, tra cui Dylan Farrow e Moses Amadeus Farrow, che Mia Farrow aveva adottato in precedenza. Dylan Farrow e Moses Amadeus Farrow sono invece i figli adottivi, che Allen ha adottato nel 1991, poi c’è Soon-Yi Previn, che era la figlia adottiva di Mia Farrow e André Previn, e che in seguito è diventata la moglie di Woody Allen. Ronan Farrow è diventato un giornalista investigativo di successo, noto per aver denunciato casi di molestie e aggressioni sessuali, tra cui quello di Harvey Weinstein Ronan Farrow, unico figlio naturale di Allen e Mia Farrow (che però ha recentemente insinuato che il padre biologico possa essere il suo ex marito Frank Sinatra, al quale somiglia in maniera impressionante), si riferisce al caso della sua sorellastra Dylan, che nel 1992 accusò Woody Allen di abusi sessuali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

