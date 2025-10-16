Chi è l’ex marito di Adriana Volpe condannato 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce a lei e alla figlia

I giudici di Roma hanno condannato a due anni e due mesi di reclusione Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, per aver minacciato e maltrattato la conduttrice e la figlia. Il capo d’imputazione ricostruisce episodi iniziati durante la partecipazione di Volpe al Grande Fratello Vip (gennaio-marzo 2020). Negli atti si legge che in quel periodo Parli, davanti alla figlia, avrebbe urlato al telefono: « Le rovino la carriera, non le faccio più vedere la bambina », e avrebbe portato la minore in Svizzera senza consenso. Al rientro, l’autorità elvetica gli impose il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

