Chi è la prima figlia di Gianni Rivera Nicole | È stato un pessimo padre
Nel 1977 è nata la prima figlia di Gianni Rivera, Nicole, frutto dell’amore con la soubrette Elisabetta Viviani. Poi le loro strade si sono separate e Gianni ha sposato un’altra donna. Rivera ha avuto altri due figli ha Chantal (1994) e Gianni (1996), dalla moglie Laura Marconi. L’ex calciatore del Milan ha riconosciuto la figlia, senza mai però voler sposare la soubrette. “ Gianni è stato un pessimo padre ”, ha dichiarato la Viviani in più di un’ occasione. Mentre Rivera, come riporta Repubblica, ha sempre detto che non si sposano le storie d’amore finite. Il loro rapporto si è deteriorato con il tempo, fino a diventare completamente inesistente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
