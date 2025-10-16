Chi è la moglie di Woody Allen Soon-Yi Previn la figlia adottiva | Ai tempi sembrava uno choc un incesto ma c’è un perché

Sono passati più di vent’anni da quando Woody Allen ha scioccato il mondo sposando la figlia adottiva Soon-Yi Previn. La loro scelta però non fu dettata da motivi romantici: Woody Allen ha sposato Soon-Yi per ragioni finanziarie, come spiega l’attore e regista nella sua autobiografia, A proposito di niente. oody Allen è stato sposato con Harlene Rosen dal 1956 al 1962, e durante quel periodo, ha incontrato la sua seconda moglie, l’attrice Louise Lasser. I due si separano nel 1969 quando, il regista, incontrerà l’attrice Diane Keaton: la Keaton, fra il 1973 e il 1994, sarà protagonista di ben sette film girati da Woody Allen. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Woody Allen, Soon-Yi Previn (la figlia adottiva): “Ai tempi sembrava uno choc, un incesto, ma c’è un perché”

