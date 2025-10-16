Chi è la moglie di Aldo Cazzullo Monica Maletto | La compagna perfetta della mia vita
Aldo Cazzullo è sposato con la moglie Monica Maletto dal 1998 e dalla loro unione sono nati i due figli Francesco e Rossana. Aldo Cazzullo ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, tenendosi in disparte dai riflettori e dal gossip, ma sempre cercando di far parlare la sua carriera. La coppia si è sposata nell’ormai lontano 1998 e sono riusciti a costruire un legame davvero indissolubile nel corso degli anni, un’esposizione davvero bassa e limitata che non ha permesso di rilasciare troppe informazioni su Monica Maletto, che in passato è stata definita da Aldo Cazzullo come “la compagna perfetta”, testimoniato da 30 anni di amore indissolubile della coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’episodio era avvenuto nei giardini del Prolungamento. Aldo Rossello era seduto con la moglie su una panchina quando Botto si è avvicinato e gli ha preso il borsello. L’anziano tentò di inseguirlo ma fu colpito da malore - facebook.com Vai su Facebook
Monica Maletto, chi è la moglie di Aldo Cazzullo: “Compagna perfetta”/ I figli Francesco e Rossana - Monica Maletto, chi è la moglie di Aldo Cazzullo: uniti in matrimonio dal 1998 e genitori di 2 figli, Francesco e Rossana. ilsussidiario.net scrive
Francesco, che donava oro ai ricchi: il nuovo libro di Aldo Cazzullo - Il primo italiano, così Aldo Cazzullo definisce fin dal sottotitolo Francesco d’Assisi nel suo nuovo libro Francesco (HarperCollins Italia). Segnala corriere.it