Aldo Cazzullo è sposato con la moglie Monica Maletto dal 1998 e dalla loro unione sono nati i due figli Francesco e Rossana. Aldo Cazzullo ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, tenendosi in disparte dai riflettori e dal gossip, ma sempre cercando di far parlare la sua carriera. La coppia si è sposata nell’ormai lontano 1998 e sono riusciti a costruire un legame davvero indissolubile nel corso degli anni, un’esposizione davvero bassa e limitata che non ha permesso di rilasciare troppe informazioni su Monica Maletto, che in passato è stata definita da Aldo Cazzullo come “la compagna perfetta”, testimoniato da 30 anni di amore indissolubile della coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Aldo Cazzullo, Monica Maletto: “La compagna perfetta della mia vita”