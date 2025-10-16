Chi è il nuovo amministratore delegato di Armani

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di amministrazione della Giorgio Armani spa, nelle scorse ore, ha nominato Giuseppe Marsocci come nuovo amministratore delegato del gruppo, con effetto immediato. La nomina, proposta all’unanimità dalla Fondazione Armani, rappresenta un passaggio chiave nel percorso di continuità. 🔗 Leggi su Today.it

