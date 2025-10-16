Chi è il nuovo amministratore delegato di Armani
Il Consiglio di amministrazione della Giorgio Armani spa, nelle scorse ore, ha nominato Giuseppe Marsocci come nuovo amministratore delegato del gruppo, con effetto immediato. La nomina, proposta all’unanimità dalla Fondazione Armani, rappresenta un passaggio chiave nel percorso di continuità. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha acquisito il 41% del capitale di ITA Airways per 325 milioni di euro. L’accordo prevede l’ingresso del colosso tedesco nel consiglio di amministrazione, con due rappresentanti, tra cui il nuovo amministratore delegato - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Di Marco è il nuovo amministratore delegato di Italfarmaco. Assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2026, succedendo a Carlos Barallobre, attuale Ceo dell’azienda. - X Vai su X
Comolli sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus: cambierà anche il ruolo di Chiellini - La Juventus ridisegnerà la sua dirigenza nell'assemblea degli azionisti di novembre: Comolli candidato per diventare l'amministratore delegato, anche ... Come scrive fanpage.it
Il nuovo Amministratore Delegato di at-autolinee toscane, è Franco Middei - Middei è un manager di grande esperienza nel settore del trasporto pubblico, dove ha lavorato per 28 anni, con incarichi molteplici Arezzo, 3 settembre 2025 – Il nuovo Amministratore Delegato di ... Segnala lanazione.it
Nuovo cda Ente Bacini Genova, Anselmo amministratore delegato - E' Maurizio Anselmo il nuovo amministratore delegato di Ente Bacini, la società che gestisce i cinque bacini di carenaggio del porto di Genova, controllata dall'Autorità di sistema portuale del Mar ... Secondo ansa.it