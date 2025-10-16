Chi è il gatto dai piedi neri il felino più letale del mondo

Il gatto dai piedi neri è il più piccolo felino selvatico, ma nonostante ciò è un predatore abilissimo. Negli ultimi anni è diventato famoso come il felino "più letale" al mondo, una reputazione un po' ingigantita da un documentario e dal suo aspetto tenero da "gattino", ma che ha un fondo di verità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Il tuo #gatto fa il famoso “calcio da coniglio”? Raccontacelo nei commenti Questo movimento naturale, in cui il tuo micio calcia con le zampe posteriori mentre afferra un oggetto con le anteriori. ? A volte però le “prede” diventano le nostre mani o piedi… S - facebook.com Vai su Facebook

Gaia, l’adorabile gatta dai piedi neri che potrebbe salvare la razza dall’estinzione - Alcuni di questi, però, dietro a un musetto bellissimo nascondono un carattere particolare. Da romatoday.it

Gatto dai piedi neri: il felino che uccide di più è piccolo piccolo… - ROMA – E’ lungo mezzo metro e pesa tre chili ma la reputazione di felino più letale del pianeta non è per nulla usurpata: il micetto che risponde al nome di Felis negripes (gatto dai piedi neri) è un ... Lo riporta blitzquotidiano.it

La specie di gatto selvatico più piccola e mortale del mondo sta rischiando l’estinzione (per un motivo che non ti aspetti) - Predatore infallibile così minuscolo da essere tra i più piccoli felidi e, purtroppo, in pericolo: il “gatto dai piedi neri” (Felis nigripes) è una specie di gatto selvatico su cui hanno puntato gli ... Lo riporta greenme.it