Chi è Henrikas Adomavicius il 16enne portiere dell'Inter alto due metri che Chivu ha voluto in squadra
Henrikas Adomavicius è il portiere che Chivu ha voluto portare dalle giovanili dell'Inter in prima squadra. Complice l'infortunio di Di Gennaro, il 16enne estremo difensore lituano, alto due metri, potrà inizialmente allenarsi con Lautaro e compagni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
NOVITÀ ASSOLUTA! ? Inter, presente ad Appiano Gentile anche Henrikas Adomavicius: gigante lituano (2 metri di altezza), classe 2009, nel settore giovanile sta bruciando le tappe. Arrivato a febbraio 2025, a 16 è titolare (da sotto età) dell'Inter U18,
?Si affaccia in prima squadra, per ora solo per gli allenamenti, il gigante lituano Henrikas Adomavicius: portiere classe 2009, alto 2 metri. Preso a febbraio per l'Under 16, ad aprile era già convocato in Under 18. Titolare dell'Under 18, è stato già convoc