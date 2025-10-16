Chi è Henrikas Adomavicius il 16enne portiere dell'Inter alto due metri che Chivu ha voluto in squadra

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Henrikas Adomavicius è il portiere che Chivu ha voluto portare dalle giovanili dell'Inter in prima squadra. Complice l'infortunio di Di Gennaro, il 16enne estremo difensore lituano, alto due metri, potrà inizialmente allenarsi con Lautaro e compagni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 232 Henrikas Adomavicius 16enne