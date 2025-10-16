Milano, 16 ottobre 2025 – Il nuovo amministratore delegato del gruppo Armani è Giuseppe Marsocci. La scelta è stata comunicata al termine del cda dalla stessa maison a circa un mese e mezzo dalla scomparsa di Giorgio Armani, scomparso a Milano a 91 anni lo scorso 4 settembre. "Il consiglio d'amministrazione della Giorgio Armani Spa ha il piacere di annunciare la nomina di Giuseppe Marsocci come amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato e il suo contestuale ingresso nel CdA". "La scelta - spiega nella nota la casa di moda - si fonda su un'esperienza internazionale di oltre 35 anni nel settore moda e lusso, di cui 23 all'interno del gruppo Armani, in ruoli di crescente responsabilità tra Milano e le sedi estere, in particolare a New York, dove ha ricoperto la carica di Ceo America. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Giuseppe Marsocci, il nuovo ad del Gruppo Armani