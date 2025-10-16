Chi è Eddie Brock fenomeno Tiktok con Non è mica te | Non mollo ancora il mio lavoro Amici? Scartato tre volte

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, racconta il successo di Non è mica te, i sacrifici, la vita tra musica e lavoro e il sogno, da ospite, ad Amici. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Non &#232; Mica Te di Eddie Brock: il brano virale su TikTok che conquista le classifiche - La canzone Non è mica te del cantautore romano Eddie Brock uscita lo scorso maggio nell’album Amarsi è la rivoluzione, sta vivendo una seconda vita grazie a TikTok, dove è stata utilizzata in decine ... msn.com scrive

Biografia Eddie Brock - La passione per la musica nasce grazie a suo padre e ai mille tragitti fatti in macchina con la radio accesa. Come scrive rockit.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Eddie Brock Fenomeno