Chi è andato a combattere per Putin L’annuncio scuote il mondo | come ci sono arrivati

Dietro le linee del fronte russo emergono nuove storie che sembrano uscite da un film di spionaggio. Secondo quanto rivelato da The Kyiv Independent, alcune fonti dell’intelligence ucraina avrebbero identificato chi è andato a combattere per Putin nella guerra contro l’Ucraina. Non si tratta di mercenari professionisti, ma di uomini comuni, attratti con la promessa di un lavoro in Russia. Il numero stimato varia tra i mille e i cinquemila combattenti, ma ciò che colpisce di più sono le modalità con cui sarebbero stati reclutati. Molti di loro sarebbero stati ingannati con offerte di impiego nel settore edilizio, diffuse tramite social network e intermediari locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

