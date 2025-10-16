Chi è Alberto Forchielli l’imprenditore candidato a sindaco di Bologna nel 2027

Bologna, 16 ottobre 2025 – Nella lunga marcia verso le elezioni comunali del 2027, a Bologna, si fa strada il nome di Alberto Forchielli. L’imprenditore bolognese, 70 anni a dicembre e fondatore insieme con l’economista Michele Boldrin del partito ‘Drin-Drin’ (ora trasformato in ‘Ora!’, che l’altro weekend ha visto il suo primo congresso ad Abano Terme), è stato il primo a confessare pubblicamente l’intenzione di candidarsi alla poltrona di sindaco alle prossime Amministrative per un’alternativa civica e centrista. Chi è Alberto Forchielli, l’imprenditore che vuole candidarsi a sindaco di Bologna nel 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

