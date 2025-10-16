Chi ben comincia è a metà dell’ opera seppure la vicenda Gaza sembri smentire tale asserzione

L’inizio dell’attuazione del piano per la pace in Medioriente, cominciando da Gaza e la striscia di terra che la circonda, formalmente tra varie forme di euforia, all’atto pratico non è partito come gli autori, con loro il mondo intero, si aspettavano. Hamas sta vomitando tutti i contenuti della negatività che ne fanno il suo tratto saliente, insieme alla pressochè continua esibizione di violenza presente in ogni azione che decide di compiere. Si aggiunga l’ attitudine dei suoi capi a negare quanto pattuito con chiunque dovesse trovarsi a confrontarsi con quella banda sciagurata e il quadro sarà completo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it