Chef e sommelier i giovanissimi fratelli stellati che riaprono l' osteria da cui erano partiti

Ripartire da qui, da quel posto dove tutto è davvero cominciato. Con qualche primavera in più, l'esperienza di chi della ristorazione ha fatto Casa, con la C volutamente maiuscola, e soprattutto una stella Michelin che un anno fa ancora non c'era. Andrea e Marco, chef e sommelier: i fratelli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

