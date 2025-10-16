Che tonfo per Silvia Toffanin ascolti tv bassi per This is me | un vero insuccesso Montalbano stravince!

La sfida tra i programmi televisivi del mercoledì sera ha visto un verdetto chiaro e impietoso, con un risultato che ha sorpreso e deluso molti spettatori e addetti ai lavori. Mentre su Rai 1 si è assistito a una serata trionfale per una delle fiction più amate di sempre, su Canale 5 il nuovo show condotto da Silvia Toffanin non è riuscito a conquistare il pubblico come sperato. Nonostante le aspettative e gli sforzi per mantenere alta l’attenzione, la trasmissione ha faticato a reggere il confronto. I dati auditel di mercoledì 15 ottobre raccontano una storia inequivocabile. L’insuccesso di This is me: ecco quanto ha fatto il programma di Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Che tonfo per Silvia Toffanin, ascolti tv bassi per This is me: un vero insuccesso, Montalbano stravince!

