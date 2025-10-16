Che senso ha la Giornata Mondiale dell’Alimentazione se un terzo del nostro cibo finisce nella spazzatura?

Cultweb.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 ottobre di ogni anno il mondo si ferma a riflettere su uno dei paradossi più drammatici della nostra epoca: mentre oltre un terzo del cibo prodotto globalmente finisce nella spazzatura, milioni di persone soffrono ancora la fame. Questa data non è casuale: segna la fondazione della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Food and Agriculture Organization), istituita a Québec il 16 ottobre 1945 con la missione di combattere la fame e la malnutrizione nel mondo. La Giornata mondiale dell’alimentazione rappresenta molto più di una semplice commemorazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

