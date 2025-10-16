Che fine ha fatto Lorenzo Insigne a 34 anni e perché da tre mesi è rimasto senza squadra

Lorenzo Insigne è svincolato da 3 mesi dopo l'ultima esperienza in Canada a Toronto. L'ex capitano del Napoli sta aspettando la giusta chiamata per tornare a giocare in Italia: la Lazio e Sarri sono in pole per ingaggiarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tanto tuonò a Formigine che alla fine… non piovve. Lorenzo Mazzetti resta sulla panchina verdeblù, è questa la decisone che... - facebook.com Vai su Facebook

Alla fine dovrebbero essere 3 le province vinte da Tomasi, nonostante l'ampia vittoria di Giani: Massa Carrara, Pistoia e Grosseto. Vince Giani in 2 province vinte dal centrodestra nel 2020: Lucca (+4) e Arezzo (+7) #Toscana - X Vai su X

Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine" - Lorenzo Battistello, uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, non le ha mandate a dire, criticando aspramente una decisione presa dai vertici Mediaset. Scrive msn.com

Che fine ha fatto la difesa di ferro del Napoli? Ha subito 9 gol ed è la settima difesa della Serie A (Corsport) - E ha concesso 63 tiri contro i 52 dell’Inter, i 58 della Roma, i 57 del Milan ... Lo riporta ilnapolista.it

Divorzio tra Ryan Vickers e Motocorsa Ducati a fine 2025 - Il Team Manager della squadra, Lorenzo Mauri, ha spiegato le motivazioni alla base della scelta di interrompere la collaborazione con il pilota inglese ... Si legge su dueruote.it