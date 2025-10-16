Che fine ha fatto Lorenzo Insigne a 34 anni e perché da tre mesi è rimasto senza squadra

Fanpage.it | 16 ott 2025

Lorenzo Insigne è svincolato da 3 mesi dopo l'ultima esperienza in Canada a Toronto. L'ex capitano del Napoli sta aspettando la giusta chiamata per tornare a giocare in Italia: la Lazio e Sarri sono in pole per ingaggiarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

