Le elezioni regionali in Toscana sono finite. Per tutte quelle schede elettorali ora inizia un lungo percorso fatto di archiviazione, conservazione e infine riciclo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Che fine fanno le schede elettorali (oltre 22 tonnellate di carta). Riciclo? Sì, tra 5 anni

fine fanno schede elettoraliSchede elettorali, 5 anni di attesa prima del riciclo - La legge impone che le schede elettorali debbano essere conservate per cinque anni dalla data del voto. lanazione.it scrive

