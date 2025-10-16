Programmi Tv: altro che soap opera, al Grande Fratello quest’anno la suspense non manca mai! La protagonista? Nientemeno che Anita Mazzotta, la giovane piercer di Castelfranco Veneto diventata in poche settimane la beniamina dei telespettatori. Da quando Anita ha lasciato la Casa per gravi motivi familiari, i fan non si danno pace: tornerà o non tornerà? Sul web impazzano supposizioni, mentre il pubblico si divide tra chi sogna un suo rientro e chi già la immagina in nuove avventure amorose con Jonas. E, ovviamente, i social non stanno certo a guardare. Leggi anche: “Sono io la trans.”. “Grande Fratello”, la concorrente confessa e restano tutti a bocca aperta Grande Fratello, i “movimenti sospetti” sui profili social di Anita: torna nella casa?. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Che fine fa davvero". Grande Fratello, la bomba su Anita che non smette di far parlare il pubblico