N on è mai troppo tardi, verrebbe da dire. Se si ha alle spalle una famiglia disfunzionale, il no contact è una delle pratiche più diffuse in questi anni. Si tratta di chiudere i rapporti con i propri familiare, entrambi i genitori o anche uno solo, oppure anche fratelli e sorelle, con i quali si è sempre avuto un rapporto molto difficile, magari fatto anche di soprusi e abusi psicologici. Una scelta molto sofferta, per nulla facile, ma che si sta molto diffondendo nelle nuove generazioni, come spiega l’esperta. L’Italia non è un luogo per padri che si prendono cura dei figli X Leggi anche › Tutti geolocalizzati? Pro e contro della posizione condivisa: in famiglia, tra amici e nella coppia Famiglia e il fenomeno del “no contact”, di che cosa si tratta?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Che cos'è il fenomeno del "no contact" perché tanti giovani lo adottano