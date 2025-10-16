Che cosa vuol dire che l’economia mondiale sta spendendo più quanto guadagna?
Secondo il Fmi, entro il 2029 il debito complessivo dei governi supererà ogni record dal dopoguerra, a causa di spesa pubblica elevata, crisi economiche e pandemia. La conseguenza è che avremo sempre meno soldi per finanziare i servizi essenziali. 🔗 Leggi su Wired.it
