Secondo il Fmi, entro il 2029 il debito complessivo dei governi supererà ogni record dal dopoguerra, a causa di spesa pubblica elevata, crisi economiche e pandemia. La conseguenza è che avremo sempre meno soldi per finanziare i servizi essenziali. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Che cosa vuol dire che l’economia mondiale sta spendendo più quanto guadagna?