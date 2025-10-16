Che cosa ci fanno 100 panchine nei Giardini Reali?
Che cosa ci fanno tutte quelle panchine nei Giardini della Villa Reale? Quelle sedute comparse improvvisamente e disposte seguendo un disegno a doppia elica non sono passate inosservate. Soprattutto a chi, in queste giornate dal clima ancora gradevole, si regala una passeggiata o un momento di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Trasferiti, promossi o ancora in forza all’Asl To4: cosa fanno gli indagati nei concorsi sospetti https://lastampa.it/torino/2025/10/15/news/settimo_torinese_sanitopoli_inchiesta_asl_to4_cosa_fanno_gli_indagati-15352403/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Con la voce di Elvira ci piace raccontare come vivono e cosa fanno le persone anziane di Piacenza, questa è la nuova puntata del suo diario che si trova anche su Goodmorning Piacenza Solco Piacenza Fondazione di Piacenza e Vigevano - facebook.com Vai su Facebook