Charles Leclerc | Vogliamo massimizzare il nostro potenziale troppe voci infondate sulla Ferrari

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Compleanno ad Austin per Charles Leclerc. 28 candeline da spegnere e un regalo che si vorrebbe dall’appuntamento in Texas: le affermazioni nella Sprint Race e nel GP, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sarà difficile, perché la Ferrari ha fatto tanta fatica nelle ultime apparizioni. Si confida nel format diverso, che potrebbe andare un po’ a scompaginare le carte. “ Chiaramente vorrei due vittorie per il mio compleanno, ma realisticamente l’obiettivo è fare un buon week end in cui massimizziamo il potenziale della monoposto. Un modo anche per mettere a tacere le tante chiacchiere che son circolate sul team “, ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Charles Leclerc: "Vogliamo massimizzare il nostro potenziale, troppe voci infondate sulla Ferrari"

