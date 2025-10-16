Channing Tatum si è ferito durante una scena di nudo in Roofman | Ho ancora la cicatrice

La star di Magic Mike ha svelato di aver avuto una piccola disavventura mentre era impegnato in una scena del film diretto da Derek Cianfrance. Channing Tatum ha raccontato di aver subito un piccolo infortunio durante le riprese di Roofman, il film diretto da Derek Cianfrance nel quale l'attore recita al fianco di Kirsten Dunst e Peter Dinklage. Tatum ha ancora i segni di quell'infortunio, una cicatrice di ciò che gli è successo durante le riprese, dopo essersi fatto male in una scena in cui si trovava completamente nudo. L'infortunio di Channing Tatum sul set di Roofman "Non è stato fantastico, perché ero completamente nudo, quindi non potevo indossare protezioni o altro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

