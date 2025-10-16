Channing Tatum si è ferito durante una scena di nudo in Roofman | Ho ancora la cicatrice

Movieplayer.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Magic Mike ha svelato di aver avuto una piccola disavventura mentre era impegnato in una scena del film diretto da Derek Cianfrance. Channing Tatum ha raccontato di aver subito un piccolo infortunio durante le riprese di Roofman, il film diretto da Derek Cianfrance nel quale l'attore recita al fianco di Kirsten Dunst e Peter Dinklage. Tatum ha ancora i segni di quell'infortunio, una cicatrice di ciò che gli è successo durante le riprese, dopo essersi fatto male in una scena in cui si trovava completamente nudo. L'infortunio di Channing Tatum sul set di Roofman "Non è stato fantastico, perché ero completamente nudo, quindi non potevo indossare protezioni o altro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

channing tatum si 232 ferito durante una scena di nudo in roofman ho ancora la cicatrice

© Movieplayer.it - Channing Tatum si è ferito durante una scena di nudo in Roofman: "Ho ancora la cicatrice"

Leggi anche questi approfondimenti

channing tatum 232 feritoChanning Tatum si &#232; ferito durante una scena di nudo in Roofman: "Ho ancora la cicatrice" - La star di Magic Mike ha svelato di aver avuto una piccola disavventura mentre era impegnato in una scena del film diretto da Derek Cianfrance. Da movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Channing Tatum 232 Ferito