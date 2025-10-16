Chanel Totti ha litigato con papà Francesco per Pechino Express | lui non vuole che la figlia intraprenda la carriera di Ilary Blasi

Dietro il silenzio di Chanel Totti al compleanno di papà Francesco Totti ci sarebbe una lite tra i due. Il motivo sarebbe la partecipazione della 18enne al prossimo Pechino Express. A. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Chanel Totti ha litigato con papà Francesco per Pechino Express: lui non vuole che la figlia intraprenda la carriera di Ilary Blasi»

Altre letture consigliate

Occhi chiari e sopracciglia disegnate, ecco chi è Filippo Laurini, l’amico di Chanel Totti che la accompagnerà aPechino Express. - facebook.com Vai su Facebook

Chanel Totti debutta in tv: sarà concorrente a Pechino Express 2026 https://ift.tt/0Y4ZOEa - X Vai su X

Brutte notizie per Totti, ha litigato furiosamente con la figlia Chanel: dietro c’è Ilary Blasi, è polemica - Tra Francesco Totti e la figlia Chanel Totti pare tiri un'aria davvero pesante: dietro i loro frequenti litigi, ci sarebbe Ilary Blasi. Riporta donnapop.it

Francesco Totti e Chanel hanno litigato per Pechino Express? Che succede tra padre e figlia? - Forse non è mai stato semplice il rapporto tra Francesco Totti e sua figlia Chanel dalla separazione dell’ex calciatore in poi. Come scrive ultimenotizieflash.com

Pechino Express, è lite tra Chanel Totti e suo padre Francesco: cosa è successo? - Chanel come Ilary, la figlia di Francesco Totti e della conduttrice vorrebbe infatti seguire le orme della madre ed entrare nel mondo dello spettacolo. Lo riporta notizie.it