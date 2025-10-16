Chanel Totti a Pechino Express tensione con papà Francesco | Non vuole segua le orme di Ilary

Zaino in spalla, Chanel Totti è pronta a partire per Pechino Express. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata arruolata da Sky per partecipare alla nuova edizione del reality, che verrà registrato nei prossimi mesi tra Indonesia, Cina e Giappone. " Sarà l'edizione più estrema di sempre ", assicurano i produttori del programma e Chanel è pronta a mettersi in gioco. La "raccomandazione" di Ilary Blasi. A spingerla a partecipare sarebbe stata Ilary Blasi e il nome della coppia - che la vedrà partecipare al fianco dell'amico Filippo Laurino - "I raccomandati " è tutto un programma. Ma se da una parte mamma Ilary pare abbia fortemente inciso sulla partecipazione della secondogenita a Pechino Express, dall'altra c'è chi avrebbe cercato di dissuaderla a partire: papà Francesco Totti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chanel Totti a Pechino Express, tensione con papà Francesco: "Non vuole segua le orme di Ilary"

