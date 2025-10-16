Tra le sale storiche di Palazzo dei Diamanti, nel centro rinascimentale di Ferrara, prende forma un viaggio che attraversa quasi un secolo di arte, memoria e visione. Dall’11 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026, la mostra “Chagall, testimone del suo tempo” presenta 200 opere tra dipinti, disegni e incisioni, offrendo uno sguardo inedito su Marc Chagall, l’artista che ha saputo trasformare le ferite del Novecento in canti di bellezza e resistenza spirituale. L’universo poetico di un artista tra due mondi. Marc Chagall nacque a Vitebsk nel 1887 e morì a Saint-Paul de Vence nel 1985, attraversando con la sua esistenza due guerre mondiali, rivoluzioni, esili e trasformazioni epocali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Chagall, testimone del suo tempo: la grande mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara