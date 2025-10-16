Chagall testimone del suo tempo | la grande mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara
Tra le sale storiche di Palazzo dei Diamanti, nel centro rinascimentale di Ferrara, prende forma un viaggio che attraversa quasi un secolo di arte, memoria e visione. Dall’11 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026, la mostra “Chagall, testimone del suo tempo” presenta 200 opere tra dipinti, disegni e incisioni, offrendo uno sguardo inedito su Marc Chagall, l’artista che ha saputo trasformare le ferite del Novecento in canti di bellezza e resistenza spirituale. L’universo poetico di un artista tra due mondi. Marc Chagall nacque a Vitebsk nel 1887 e morì a Saint-Paul de Vence nel 1985, attraversando con la sua esistenza due guerre mondiali, rivoluzioni, esili e trasformazioni epocali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
Marc Chagall, testimone del suo tempo. Arriva la grande mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara L’autunno 2025 di Palazzo dei Diamanti è nel segno delle atmosfere incantate di Chagall, protagonista di un allestimento che riunisce 200 opere e punta a coin - facebook.com Vai su Facebook
Tra pochi giorni, le sale del Palazzo dei Diamanti di Ferrara si accenderanno dei colori e delle visioni poetiche di Marc Chagall. Le prevendite di "Marc Chagall, testimone del suo tempo" sono aperte su http://vivaticket.it - X Vai su X
Ferrara, “Marc Chagall: testimone del suo tempo” - Un inizio all’insegna del successo per la mostra “Marc Chagall: testimone del suo tempo”, che nei primi due giorni di apertura ha registrato oltre duemila visitatori (2. Si legge su msn.com
A Ferrara la mostra “Chagall, testimone del suo tempo” - Paul" (1967) Collezione privata © Marc Chagall, by SIAE 2025 ... Secondo fsnews.it
“CHAGALL. Testimone del suo tempo” - Palazzo dei Diamanti di Ferrara ospita dall’11 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026 la grande mostra Chagall, testimone del suo tempo, un percorso espositivo di sorprendente intensità emotiva che invita i ... Lo riporta nonsolocinema.com