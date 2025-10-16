CFR – Yohan Rossel al via del Critérium des Cevennes
Il pilota francese, reduce da una stagione positiva chiusa al secondo posto dietro Oliver Solberg, torna a correre in patria, puntando a perfezionare la conoscenza degli pneumatici Hankook in vista del 2026. Reduce da un WRC2 positivo ma concluso al secondo posto alle spalle di Oliver Solberg, il francese Yohan Rossel tornerà a correre in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Approfondisci con queste news
Citroen Racing svela i piloti per il WRC2 2025: i fratelli Rossel - Citroen Racing vuole continuare a fare bene nel WRC2 e, dopo aver vinto il titolo team nel 2024, proverà a dare la caccia anche a quello piloti a partire dalla prossima stagione. Come scrive msn.com