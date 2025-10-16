Per due anni la meglio gioventù del cinema italiano si è scagliata contro festival e David di Donatello che restavano “in silenzio su Gaza”. Oggi siamo un po’ preoccupati per questo silenzio degli artisti sulla pace. Non un’intervista, una dichiarazione, un post di rallegramenti su Instagram, una spilletta. Niente. Scomparse le magliette “Free Palestine” sotto le giacche damascate – proprio ora che la Palestina, dove non ci sono elezioni dal 2006, potrebbe forse liberarsi da Hamas. Scomparsi adesivi, nastri, fascette, ventagli (quello stilosissimo di Laura Morante, in splendido caftano Blu Estoril, l’anno scorso a Venezia). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Cessate il fuoco, ora!”, urlavano. Ma ora è adesso e le star si ammutoliscono