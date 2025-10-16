Cessa il supporto a Windows 10 a rischio molte società
Roma, 16 ottobre 2025 – Le infrastrutture critiche dovranno affrontare maggiori rischi per la sicurezza se ritardano l'aggiornamento a Windows 11: tra questi la compatibilità, le prestazioni, i costi e la conformità. Sono questi i principali risultati di una ricerca che ha evidenziato come i costi da sostenere e la sicurezza siano a rischio in questa delicata transizione del più noto sistema operativo. L’indagine di Panasonic Toughbook Panasonic Toughbook ha pubblicato una ricerca che rivela quali saranno le sfide e le preoccupazioni per le aziende che si trovano ad affrontare la fine del ciclo di vita di Windows 10 e la migrazione obbligatoria verso il sistema operativo Windows 11. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
