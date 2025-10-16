Cesaro Iv | Casa Riformista sarà lista rivelazione in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti “ Con Casa Riformista lanciamo la sfida più ambiziosa e appassionante di queste elezioni regionali: non una lista di testimonianza, ma una squadra forte, competitiva, radicata e destinata al successo. Una proposta politica che nasce dal basso, dall’impegno civile, dalle competenze e dal coraggio di donne e uomini pronti a mettersi al servizio della Campania”. Lo afferma – rendendo noto che a Napoli la lista sarà presentata dall’ex parlamentare Gennaro Migliore, “ politico di lunga e qualificata esperienza, anche di governo”, il c oordinatore regionale di Italia Viva Armando Cesaro, richiamando, oltre che alle significative adesioni dei giorni scorsi, “ un progetto politico che si candida ad essere la vera rivelazione delle elezioni regionali di novembre”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cesaro (Iv): “Casa Riformista sarà lista rivelazione in Campania”

Leggi anche questi approfondimenti

Complimenti a Eugenio Giani, riconfermato presidente della regione Toscana. E complimenti a Casa Riformista per il grande risultato, segno che il nostro progetto risulta decisivo per la coalizione. Adesso a lavoro in Campania per portare a casa un grande ris - facebook.com Vai su Facebook

Campania, Cesaro (IV): “Consigliera regionale Iodice aderisce a Italia Viva” - "Benvenuta a Maria Luigia Iodice, consigliera regionale della Campania, che aderisce a Italia Viva. Segnala sciscianonotizie.it

Campania: Iv, Teresa Rea capolista Casa Riformista a regionali - “Teresa Rea, infermiera, professore associato all'Università degli Studi di Napoli Federico II e dottore di ricerca in ... Secondo iltempo.it

Regionali: Iv, 'in Toscana e Campania liste Casa riformista più forti di Fi' - "Le liste di Casa Riformista in Campania e Toscana sono forti e competitive: capiamo che qualcuno possa spaventarsi nel confronto e scelga liste più deboli come quelle di ... iltempo.it scrive